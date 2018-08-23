New York Times: В Украине не заметили преступлений Манафорта даже после приговора

Но в ГПУ обещают разобраться с его украинскими спонсорами.

До того, как присоединиться к избирательной команде Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт работал в Украине на правительство пророссийского президента. Но режим его клиентов был свергнут во время протестов в 2014 году.

Их проблемы продолжились на этой неделе. Признание вины Манафорта в налоговом и банковском мошенничестве нашло свой отклик в Украине.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что американский политтехнолог получил в стране 60 миллионов долларов. И то, как он их получил, держалось в глубокой тайне. Украинский депутат Мустафа Найем сказал американскому изданию, что суд над Манафортом был «будто сказка, в которой все тайны стали явью».

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После того, как суд присяжных в США признал вину американца, украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл уголовные расследования против бывших его спонсоров в Украине. По его словам, проблема в том, что они платили Манафорту, пока были на государственной службе. А это может противоречить законам, которые запрещают вести частный бизнес госслужащим. Среди тех, кого может касаться расследование, Луценко назвал олигарха Рината Ахметова, который был депутатом Верховной Рады, когда платил Манафорту.

Судебные документы и свидетельства, которые были представлены во время рассмотрения дела против американца в Александрии, штат Вирджиния, указывают на то, что бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, бывший министр инфраструктуры Борис Колесников, экс-председатель СНБО Андрей Клюев и бывший депутат Сергей Тигипко так или иначе были причастны к сложным схемам, которые попали в поле внимания американского судопроизводства.

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В Украине расследование против Манафорта, которое пытались открыть четыре года назад после победы революции на Майдане, имело сложную историю. Сотрудничая с ФБР, украинские правоохранительные органы начали изучать сомнительные выплаты американцу вскоре после отставки предыдущего правительства. Украинские чиновники в августе 2016 года сначала разоблачили доказательства того, что Манафорт тайно получал определенные суммы. Как раз в то время он был главой избирательного штаба Трампа. По меньшей мере три дела, связанные с его работой, были открыты. Но не в одном из них не было четко указано, кто подозреваемый.

В прошлом году правительство Украины остановило все расследования на фоне переговоров с администрацией Дональда Трампа о передаче противотанковых ракет для украинской армии, которая ведет борьбу против российских атак. Луценко опроверг какую-либо связь между остановкой расследований и страхами настроить против Киева американского президента, поддерживая преследование бывшего главы его избирательного штаба в Америке.

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Во вторник Луценко указал на доказательства в американском суде как на причину для возбуждения производств против спонсоров Манафорта в Украине. Однако, он отметил, что нет никаких доказательств того, что сам американец совершил преступление на украинской территории.

«Как видите, главное обвинение против Манафорта в том, что он не заплатил налоги в США из полученных от украинских политиков денег. Поэтому, очевидно, что у Украины здесь нет юрисдикции», - сказал Луценко.

В свою очередь, Найем сказал New York Times, что выплаты американскому политтехнологу разоблачают лицемерие «Партии регионов». Ведь политическая сила занимала жесткую позицию против Запада.