События недели: версия читателей УНИАН - подготовка к отмене поездов в РФ, крушение моста в Италии и потоп в Киеве

На этой неделе продолжилась история о возможной отмене железнодорожного сообщения с Россией. Напомню, на прошлой неделе глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил о том, что ведомство уже рассматривало вопрос о закрытии железнодорожного сообщения с Москвой. После поднявшегося шума он поспешил заявить, что окончательное решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство. Казалось бы, на этом инцидент можно было считать исчерпанным, однако, спустя несколько дней, Омелян заявил, что подписал некий исторический документ, и теперь «в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена».

В России предсказуемо ответили, что просто так этого не оставят, сообщив, что уже проработали комплекс ответных мер, при этом выразив надежду, что до этого дело не дойдет. В свою очередь, публика в соцсетях бурно отреагировала на перлы Омеляна и намекнула главе Мининфстрактуры, что перед тем, как закрывать ж/д сообщение с РФ, хорошо было бы разобраться с бизнесом его жены, продающей за рубли всякие шмотки в той же России.

Спустя день после заявления о «медведях» ситуация немного прояснилась. Омелян объяснил, что пока о прекращении железнодорожных грузовых перевозок с РФ речь не идет. Оно и понятно – слишком дорого обошлось бы это самой Украине. А вот перспектива прекращения пассажирского ж/д сообщения оказывается, вполне реальна. По словам Омеляна, в условиях войны, о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией речи быть не может.

«Если мы воюем – нечего туда ездить», – заявил министр.

Еще одним из аргументов отмены поездов он назвал заботу о простых украинцах. «Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации. Мы видим, что эти случаи участились», – констатировал он.

Также наш министр, у которого видимо, на четвертом году войны, обнаружилось много патриотизма головного мозга, заявил, что Украина не ощутит ущерба от закрытия пассажирского железнодорожного сообщения с РФ, так как поезда, курсирующие в данный момент в Россию, могут быть использованы для внутренних перевозок на территории Украины и в направлении стран Европы. Мол, убытков никаких не будет. Тот факт, что направления на Россию являются одним из самых прибыльных (за прошлый год УЗ заработала на этом несколько сотен миллионов гривен), его, похоже, не смутил.

Думаю, мало кто понимает, что у Омеляна в голове и почему он вдруг вспомнил о войне с Россией только сейчас. Если уже так неймется, надо быть последовательным и закрывать все сообщение с Москвой. Но дело в том, что никто прекратить грузоперевозки не даст. Министру сразу «прилетит» как от ВТО за нарушение Украиной международных обязательств, так и от украинских промышленников и крупного бизнеса. А вот отрезать сообщение для простых украинцев – это всегда, пожалуйста. И не важно, что те, кому надо, все равно найдут способ поехать в Россию – транзитом через Беларусь или с нелегальными перевозчиками. И то, что это обойдется, в итоге, намного дороже. Зато есть красивая картинка. И главное – наш гений так и не объяснил, а чем же отмена пассажирского сообщения так глобально навредит России. Зато в очередной раз хорошо заработает Беларусь.

А, знаете, что? Быть может, он сидит на зарплате у беларусов? Там наверняка уже готовы памятник таким, как он, ставить.

Еще одним событием, заинтересовавшим наших читателей, стала тропическая буря, полосой пронесшаяся по Киеву. Невероятно мощный ливень с молниями и градом накрыл столицу в ночь со среды на четверг. Удар стихии был настолько мощным и быстрым, что дороги почти мгновенно превратились в реки.

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И это не преувеличение. В результате ливня полностью затопило Подол. Прекратили движение трамваи, поскольку грязь буквально залила рельсы. Вода на дорогах доставала машинам «по пояс». С Андреевского спуска мощным потоком смывало брусчатку, улица Сагайдачного превратилась в болото из грязи и смытого кирпича.

Да, что там, Подол. Крещатик, который находится намного выше Подола, был затоплен настолько, что автомобили не могли проехать, и глохли прямо на дороге. Такого раньше не происходило никогда. В районе Бессарабки был затоплен «Метроград», повалило деревья на парковой аллее…

Не знаю, что там думают в мэрии, но судя по всему, из-за изменения климата, такие бури будут накрывать Украину все чаще, и с каждым разом они будут все мощнее. Так что чиновникам пора шевелиться и оперативно заняться решением проблемы ливнестоков и прочих дренажных систем.

Также наши читатели интересовались трагическими событиями из далекой Италии. Там произошло далеко не рядовое событие для Европы: в городе Генуя случилась трагедия, так часто показываемая в различных фильмах-катастрофах. Там обрушился автомобильный мост высотой около 50 метров, по которому проходила платная автомагистраль, на которой в это время были десятки автомобилей. Апокалиптические кадры обрушившегося моста облетели весь мир. На данный момент известно о 39 погибших и десятках раненых. Сообщается, что под завалим до сих пор могут быть люди, так что количество жертв, видимо, будет только расти.

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Среди пострадавших оказалась и украинская семья. В момент обвала двое украинцев были в машине. Однако им повезло - они отделались только многочисленными синяками и ушибами. Спасатели оперативно достали их из-под завалов, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Причиной обвала моста сначала называли удар молнии, которая, по многочисленным свидетельствам очевидцев, ударила в мост как раз перед его крушением. Однако впоследствии итальянская полиция сообщила, что катастрофа произошла не из-за несчастного случая, а из-за элементарного человеческого фактора. Дело в том, что этот мост был построен в 1960-х годах. Его реконструкцию провели в 2016 году, однако перед крушением там как раз проводились очередные реставрационные работы, во время которых были ослаблены несущие конструкции, что и привело к трагедии.

Очень надеюсь, что на это событие обратят внимание киевские власти. У нас в столице «уставших» мостов и путепроводов достаточно много. Как раз за пару дней до этого в соцсетях появилось фото, на котором видно осыпавшуюся опору древнего моста Патона. Не все хорошо и с Шулявским путепроводом, который никак не закроют на реконструкцию. Думаю, у Кличко сделают выводы и займутся, наконец, проблемными участками в столице.

На этом фоне читатели пропустили сообщение о том, что к нам едет ревизор – миссия МВФ. Ну, или барин, кому как нравится. Вообще, сам факт того, что миссия МВФ все-таки собралась и решила к нам прилететь, уже положительный. Это свидетельствует о том, что определенные сигналы о готовности украинских властей идти на уступки ради положительного заключения миссии и получения в дальнейшем очередной кредитной инъекции для спасения нашей экономики, все же получены.

Однако далеко не факт, что договориться удастся. Требования у МВФ все те же – повышение цен на газ для населения и сокращение бюджетного дефицита. Выполнять накануне выборов ни первое, ни второе условие Порошенко с Гройсманом не хотят категорически. А не выполнить – будет беда, можно до выборов и не дожить. Факт сотрудничества с МВФ - это последний аргумент для остального мира, что с нами можно вести дела и давать нам кредиты или инвестировать в нашу экономику. Если с миссией МВФ договориться не удастся, и они спакуют чемоданы – денег нам больше никто не даст. Ну, разве что, Кремль. На понятных для всех условиях. Кстати, международное рейтинговое агентство Fitch Rating недвусмысленно сообщило, что продолжение сотрудничества с МВФ является ключевым для кредитоспособности Украины.

Так что задача у наших властей стоит такая, чтобы и кредиторов уговорить, и при этом ничего не делать. В вопросах «петляния» между взятыми на себя обязательствами и замыливанием глаз наши чиновники уже собаку съели (чего стоит только комедия по созданию Антикоррупицонного суда), так что будет очень интересно наблюдать, что же у них на этот раз выйдет.

Также читатели пропустили продолжение истории о закрытии тянувшегося несколько лет дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса, который обвинялся в похищении и избиении участников Евромайдана в январе 2014 года. Причина – систематическая неявка прокуроров: целых 19 прокуроров, представлявших сторону обвинения, на судебные заседания, которых прошло то ли семь, то ли девять, не приходили.

В этом деле генеральный прокурор Юрий Луценко в очередной раз сел в лужу.

Мало того, что он стал угрожать ответственностью «за заведомо неправосудное решение» судье, закрывшему дело Кернеса. Так еще и объяснил причину неявки прокуроров. По его словам, все 19 прокуроров оказались… бесконечно больными.

Кроме того, внезапно декларацией судьи в этом деле Антонова, заинтересовались в потерявшем уже все уважение общества Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (которое проверяет декларации топ-чиновников со скоростью черепахи, но при этом регулярно выписывает сотрудникам премии и надбавки). Там пообещали поискать, не найдется ли чего интересно на этого нехорошего служителя Фемиды.

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Такой наглости со стороны Луценко и НАПК уже не стерпели коллеги Антонова по цеху. Совет судей Украины созвал внеочередное заседание, на котором заявил о недопустимости различных умников вмешиваться в деятельность судьи. И вообще, привлекать к ответственности судью может только Высший совет правосудия. Там еще было много букв, но в переводе на человеческий язык это означает – мы своих в обиду не дадим, раз не можете довести дело до ума, идите лесом.

Кстати, «детские» оправдания генпрокурора вызвали смех в экспертной среде. Там задались вопросом - раз все 19 прокуроры на протяжении 7 или 9 заседаний были так ужасно больны, то почему же сам Луценко, видя, что дело пахнет керосином, не собрал свои манатки, и не приехал в суд представлять это дело. Показал бы пример своим подчиненным, блеснул бы своими познаниями в области права. Он же целый генпрокурор. Ой, простите, я забыл – он же генпрокурор без юридического диплома.

Ну, а если серьезно, есть подозрения, что перед нами ломают очередную комедию. Одно из возможных объяснений, почему дело Кернеса решили провалить – это достижение неких договоренностей о поддержке между готовящимся к выборам Порошенко и висящим у него на крючке главой одного из ключевых городов Украины.

Ну, а пока большие дяди утрясают свои дела, публике сообщили, что рвущаяся в бой Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на решение судьи Антонова закрыть дело против Кернеса. Так что цирк продолжается.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН