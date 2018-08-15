Премьер Италии объявил чрезвычайное положение в Генуе из-за обрушения моста

Премьер-министр Джузеппе Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местных властей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях из-за обрушения моста.

Об этом сообщает Reuters.

Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местных властей. Он отметил, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade, и правительство не будет ждать выводов текущего уголовного расследования, а применит соответствующие меры.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, среди них трое детей 8, 12 и 13 лет.

Пострадали 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков. Среди раненых - двое граждан Украины. Они находятся в больнице "Сан Мартин".