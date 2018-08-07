Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству России в выборы

"Нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной", - заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook. Он добавил, что Украина должна быть готова к "противодействию гибридным угрозам".

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"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития, и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические силы. Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что Российская Федерация может прибегнуть к агрессивным военным действиям, если ей не удастся повлиять на результаты выборов в Украине.