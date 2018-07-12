Участники акции протеста против повышения цен на проезд прорвались в зал Киевсовета и заблокировали выходы (видео)

13:51, 12 июля 2018
Политика
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Участники акции сорвали заседание / Скриншот

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация" Александр Аронец.

"Киевская община прорывается в сессионный зал Киевсовета, чтобы заставить депутатов остановить поднятие цен на проезд", - пишет он и публикует соответствующее видео.

На записи видно, что произошли небольшие стычки. Участники акции сканировали "Ганьба".

Депутат Киевсовета Наталья Маслова сообщила на своей странице в Facebook, что митингующие заблокировали выходы.

Как сообщал УНИАН, под Киевсоветом проходит акция протеста против поднятия цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

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Теги: #протесты#Киевсовет#проезд#цены на проезд