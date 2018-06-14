В Нидерландах напечатали почтовые марки с футболистом, сбивающим мячом лайнер MH17

Автором изображения на марке является украинский художник Андрей Ермоленко, который сделал целую серию подобных плакатов о ЧМ-2018 в России.

Национальный почтовый оператор Нидерландов PostNL напечатал марки, посвященные Чемпионату мира по футболу в РФ и уничтожению пророссийскими террористами «Боинга» рейса MH-17. На марках изображен футболист, который мячом сбивает сбивает в воздухе самолет.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на нидерландского вещателя NOS. Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. В компании подтвердили, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.

Автором изображения на марке является украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал целую серию подобных плакатов о ЧМ-2018 в РФ, которые демонстрируют кровавый характер российского режима.

В PostNL, однако, заявили, что сожалеют об изготовлении марок с изображением, "которое для кого-то может быть оскорбительным". "За содержание материала всегда ответственное лицо, которое разрабатывает и заказывает марку", - указали в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политический контекст.

Как сообщал УНИАН, украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, показав жестокую и кровавую сущность режима в этой стране. Они стали хитом в соцсетях и СМИ, но вызвали возмущение в России.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая 2018 г. следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.