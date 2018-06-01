Россия отреагировала на отказ руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского от украинского гражданства
В МИД Российской Федерации в связи с призывом арестованного в Украине руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского помочь ему как гражданину РФ заявили «мы своих не бросаем».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
«Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм», - сказал Кожин.
«Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур», - добавил он.
Как известно, Вышинский во время заседания суда по его делу заявил о выходе из украинского гражданства.
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«Я обращаюсь к президенту Петру Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения», — заявил Вышинский.
Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».
После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро.
Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности – это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.