Лавров: войск РФ в Украине нет, Киев должен договариваться с «ополченцами» самостоятельно

Правительство и силы «ополчения» на Донбассе должны самостоятельно завершить процесс разоружения.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Пекине перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри, сообщает «Радио Свобода».

«Соглашение о прекращении огня было подписано между «ополченцами» и правительством Украины. И это они должны завершить процесс разоружения», - сказал Лавров, добавив очередной раз, что российских войск в Украине нет.

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