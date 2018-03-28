"Видродження" требует объяснений по поводу отказа Пенсионного фонда пересчитывать пенсии чернобыльцам (документ)

В депутатском обращении говорится о том, что пенсия по инвалидности военнослужащим, принимавшим участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы, должна быть выплачена из расчета пятикратного размера минимальной заработной платы.

Народные депутаты группы «Партия «Видродження» обратились к премьер-министру с требованием объяснить, почему Пенсионный фонд необоснованно отказывает в перерасчете пенсии военнослужащим, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Читайте такжеСкандальный польский закон должна проверить Венецианская комиссия – "Видродження"

С соответствующим обращением к председателю правительства Владимиру Гройсману обратились народные депутаты группы «Партия «Видродження» Василий Гуляев, Олег Кулинич, Артем Ильюк, Виктор Остапчук и Валерий Писаренко, говорится в сообщении на сайте политсилы.

В депутатском обращении говорится о том, что, согласно ч. 3 ст. 59 закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», пенсия по инвалидности военнослужащим, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, должна быть выплачена из расчета пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января соответствующего года.

Впрочем, по словам народного депутата группы «Партия «Видродження» Василия Гуляева, немало ликвидаторов-военнослужащих получают отказы на свои заявления в подведомственных управлениях Пенсионного фонда по поводу перерасчета пенсии.

«Своими действиями Пенсионный фонд нарушает Конституцию и ухудшает условия пенсионного обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно поэтому мы обращаемся к премьер-министру с просьбой принять, в пределах его компетенции, меры по недопущению необоснованных отказов в принятии соответствующих заявлений, а также отказов в перерасчете пенсии», – пояснил народный депутат Василий Гуляев.

Напомним, сегодня в Украине насчитывается около 2 млн чернобыльцев, из них более 100 тыс. – люди с инвалидностью. Для защиты интересов всех пострадавших от аварии на ЧАЭС депутаты Партии «Видродження» ранее зарегистрировали в парламенте законопроект №6292 о восстановлении социальной защиты чернобыльцев.