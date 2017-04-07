"Видродження" инициирует усиление госзащиты ликвидаторов и пострадавших от взрыва на ЧАЭС

Народные депутаты группы «Партия «Видродження» внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект № 6292, направленный на восстановление социальных гарантий для граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил первый заместитель председателя «Партия «Видродження» Владимир Пилипенко, передает пресс-служба партии.

Цель законодательной инициативы – вернуть ликвидаторам и пострадавшим утраченные социальные гарантии. В частности, увеличить размер пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания.

«Одна из самых важных норм – это отмена ограничения максимального размера пенсии для граждан, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС. Сегодня она не может превышать 10 тысяч 740 гривен», – сказал Владимир Пилипенко.

Законопроектом также предлагается увеличить размер пособия для ликвидаторов и пострадавших на оздоровление и на компенсацию стоимости продуктов.

Владимир Пилипенко сообщил, что впервые законопроектом будет зафиксирована норма о недопущении нарушения конституционных и сужение прав граждан, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС. А ответственность за невыполнение обязанностей будет нести органы государственной власти и местного самоуправления.

«За период с 1991-го по 2017-й год система социальной защиты чернобыльцев менялась более 50 раз, как следствие – действующее законодательство не может эффективно поддерживать пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и требует глобальной реформы. Можно сказать, что законопроектом «Видродження» будет предусмотрена наиболее системная реформа законодательства, которое касается чернобыльцев, за последние годы», – подчеркнул Пилипенко.

Предложенные депутатской группой «Партия «Видродження» изменения коснутся 1,9 миллиона украинцев, которые по своему статусу являются ликвидаторами и пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них – более 108 тыс. инвалидов и более 418 тыс. пострадавших детей.