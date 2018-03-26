"Как вы перепутали стюардессу с летчицей?": Москаль рассказал о "пьяных подвигах" Савченко (видео)

Москаль уверен, что Савченко вернулась в Украину уже полностью или завербованной, или зазомбированной, а Россия выпустила ее специально, как диверсанта.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль высказал свою позицию по ситуации с Надеждой Савченко.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Люди добрые, она фактически дезертировала, меньше двух литров водки не выпивала в день! По ее вине погибли 15 человек. Пьяная упала с бронетранспортера, ее забрали боевики русские... До вас, журналистов, вопрос: как вы перепутали стюардессу с летчицей?", - сказал Москаль.

Также он призвал вспомнить, как раскручивали судебный процесс по Савченко.

"Вы видели, чтобы по Сущенко что-то показывали на российском телевидении? Почему набрали ее защищать Фейгина и всю эту группу "эфэсбэшников", адвокатов под прикрытием?",- отметил губернатор.

Москаль уверен, что Савченко вернулась в Украину уже полностью или завербованной, или зазомбированной, а Россия выпустила ее специально, как диверсанта.

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"Почему ее так долго не отпускали? Пока не довели ее до кондиции, когда она уже зазомбированна, не исключено, что завербованная. Я не могу это доказать, никто не может. Но все ее действия доказывают, что человек пришел внести деструктив в и так деструктивно работающий парламент", - говорит Москаль.

Москаль также ответил на вопрос, реально ли Савченко хотела взорвать Верховную Раду, как утверждают в прокуратуре.

"Когда я первый раз слушал Луценко, очень иронично, критично к тому относился. Так, в парламенте большая люстра. Я сам когда-то говорил: чтобы покончить с этим парламентом, не надо его досрочно распускать. Достаточно обрезать концы этой люстры и парламента не будет. Она накроет всех, кроме папарацци. Возможно, такой сценарий был только в голове Савченко. Она просто рассказывала, а ее записывали – такое лицо обязательно должна быть в поле зрения контрразведки", - сказал губернатор.

При этом Москаль не исключает, что Савченко "могла наделать глупостей".

"Она сама на камеру сказала, что не видит другого пути, кроме военного переворота. То, что человек болен на голову, – это вопрос не ко мне. Я об этом говорил еще до выборов", - подытожил он.