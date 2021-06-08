9 июня в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН, Денис Прядко
На среду, 9 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается в большинстве областей.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Также завтра в Киеве и Киевской области ожидается гроза.
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