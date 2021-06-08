Ухудшение погоды ожидается в большинстве областей.

На среду, 9 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается в большинстве областей.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также завтра в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

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Автор: Екатерина Лиманская