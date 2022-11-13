Последний раз такую теплую погоду в ноябре фиксировали в начале 18 века.

В Риге 12 ноября температура воздуха повысилась до +15 градусов - так тепло в этот день в латвийской столице было лишь в начале 18 века.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 1967 году такая теплая погода тоже была зафиксирована в ноябре, но 3 числа, а нынешний рекорд зафиксирован 12 ноября, пишет Delfi.

Суточная максимальная температура воздуха в Риге рекордная пятый день подряд.

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В ночь на субботу столбик термометра в Риге поднялся до отметки +13,8 градуса по Цельсию. Во второй декаде месяца ночью рекорд тепла был установлен не только в столице, но и в Алуксне, Бауске, Добеле, Колке, Мерсрагсе, Павилости, Руйене и Стенде.

Самая высокая температура воздуха в стране в полдень в субботу была зафиксирована в Мерсрагсе: +15,2 градуса. Почти на всей территории Латвии столбик термометра был выше отметки +12 градусов.

Глобальное потепление

Этим летом на Европу обрушилась аномальная жара. В частности, в Британии был побит температурный рекорд - метеорологи назвали ситуацию "температурным апокалипсисом". Рекордные температуры зафиксировали также в Германии, Бельгии и Нидерландах.

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