Сегодня в этих областях ожидается сильный ветер.

На вторник, 6 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Однако, по прогнозу синоптиков, непогода охватит не всю страну, а ряд областей.

"Днем в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по прогнозу Укргидрометцентра, на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с.

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Из-за непогоды І уровня опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Винницкая.

Погода в Украине - прогноз на 6 февраля

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

Ожидается дождь. Местами, кроме юга, дожди будут с мокрым снегом. Только днем на Прикарпатье, Закарпатье и Одесчине ожидается погода без существенных осадков..

Ветер западный, 7-12 м/с. Днем на западе и юго-западе порывы 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура в большинстве западных, южных, Винницкой в областях и в Крыму днем составит +8°...+13°. В Одесской области воздух прогреется до +17°. На остальной территории будет +3°...+8° и только на востоке и северо-востоке страны будет свежее, 0°...+5°.

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