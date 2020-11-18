Дожди, мокрый снег и заморозки: синоптик предупредил украинцев о холодном циклоне

12:54, 18 ноября 2020
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По словам Горбаня, до конца осени температура днем не поднимется выше +6°.

В Украину надвигается циклон / фото УНИАН
В Украину надвигается циклон / фото УНИАН

В Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки.

Синоптик назвал дату первого снега в Украине и дал подробный прогноз до конца зимы

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

По расчетам синоптика, до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах -2°...-4°, а днем будет подниматься не выше +4°...+6° градусов. 

Периодически вместе с дождем будет падать небольшой снег.

Первый снег в Украине

В ближайшие дни снег выпадет практически на всей территории Украины.

По словам ведущего синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, в большинстве регионов ожидается минусовая температура.

"Ну как для востока - это уже практически зима, там температуры выше нуля уже нет - и в ближайшие 5 суток повышения не ожидается. Для запада пока преобладают положительные температуры, ночью тоже, поэтому для этого региона еще зима не пришла. А центральные, северные и южные области еще в таком плюс-минус диапазоне — от -3, -4 до +3 градусов, такой диапазон сохранится на этой неделе. Скажем так, это близко к климатической норме", - сказала она.

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Автор: Елена Пилипчак

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