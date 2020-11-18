Дожди, мокрый снег и заморозки: синоптик предупредил украинцев о холодном циклоне
По словам Горбаня, до конца осени температура днем не поднимется выше +6°.
В Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки.
Синоптик назвал дату первого снега в Украине и дал подробный прогноз до конца зимы
Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По расчетам синоптика, до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах -2°...-4°, а днем будет подниматься не выше +4°...+6° градусов.
Периодически вместе с дождем будет падать небольшой снег.
Первый снег в Украине
В ближайшие дни снег выпадет практически на всей территории Украины.
По словам ведущего синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, в большинстве регионов ожидается минусовая температура.
"Ну как для востока - это уже практически зима, там температуры выше нуля уже нет - и в ближайшие 5 суток повышения не ожидается. Для запада пока преобладают положительные температуры, ночью тоже, поэтому для этого региона еще зима не пришла. А центральные, северные и южные области еще в таком плюс-минус диапазоне — от -3, -4 до +3 градусов, такой диапазон сохранится на этой неделе. Скажем так, это близко к климатической норме", - сказала она.
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+1°... -6°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+6°... +3°