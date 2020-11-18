Дожди, мокрый снег и заморозки: синоптик предупредил украинцев о холодном циклоне

По словам Горбаня, до конца осени температура днем не поднимется выше +6°.

В Украину надвигается циклон / фото УНИАН

В Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки.

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Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По расчетам синоптика, до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах -2°...-4°, а днем будет подниматься не выше +4°...+6° градусов.

Периодически вместе с дождем будет падать небольшой снег.

Первый снег в Украине

В ближайшие дни снег выпадет практически на всей территории Украины.

По словам ведущего синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, в большинстве регионов ожидается минусовая температура.