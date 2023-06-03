Спасатели много раз выезжали на вызовы, связанные с падением деревьев.

Вчера по столице прокатилась стихия. Спасатели КАРС "Киевская служба спасени " совершили 9 выездов на локации, где в результате грозы были повалены деревья. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Как сообщается, к работам были привлечены 11 спасателей. Сейчас дежурство оперативных подразделений продолжается круглосуточно.

В частности, спасатели выезжали на улицу Полярную, что в Оболонском районе, где освободили от поваленного дерева машину и расчистили дорогу для проезда. Также помощь понадобилась на улице Александра Махова в Святошинском районе, где дерево упало на авто.

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Непогода в Киеве 2 июня - что известно

Днем 2 июня Украинский гидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Синоптики предупреждали о грозе, приближающейся к столице и Киевской области. В регионе был объявлен I уровень опасности.

Как и прогнозировали синоптики, вечером в ряде районов Киева прокатился ураган. Люди слышали сильный ветер, гром и видели молнии. По данным СМИ, из-за непогоды в некоторых районах столицы исчезло электроснабжение.

В КГГА успокоили горожан, что в столице приняли меры, чтобы в случае ливня не было подтоплений.

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