Сегодня в области будет густой туман.

Жителей Киевской области предупреждают об опасном метеорологическом явлении: сильный туман, который сохранится в первой половине дня.

"В ближайший час, с удержанием в первой половине дня 19 января туман", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, видимость упадет до 200-500 метров. "Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в Укргидрометцентре. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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В ряде областей Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. В частности, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Также, по данным синоптиков, в Карпатском регионе (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) ожидается значительный дождь и мокрый снег.

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