Предупреждение объявлено до 10 апреля.

В Днепре на ближайшие дни ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении объявлено и для Днепропетровской области.

"8-10 апреля ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5°", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен уровень опасности II, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется когда погода несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

На текущей неделе ожидается холодная погода. Температура снизится: ночью - до заморозков в воздухе, днем - до небольших плюсов. Ночью на дорогах местами возможна гололедица.

В начале недели сохранится влияние холодной тыловой части циклона, который отступает на северо-восток. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, который временами будет переходить в мокрый снег.

Во второй половине недели очередной циклон с северо-запада обусловит умеренные осадки различной фазы.

В течение недели ночью заморозки 0...-5°, температура днем +3...8°.

Такие погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих плодовых деревьев и растений.

"Предварительно с воскресенья, 13 апреля, начнет возвращаться весеннее тепло", - прогнозируют синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: