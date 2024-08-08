В пятницу, 9 августа, киевлян ждет один из самых теплых дней недели - воздух в столице прогреется до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +18°...+19°, а днем столбики термометров покажут +27°...+28°. Ожидается практически безоблачная погода, небольшие осадки возможны только на территории Киевской области, в Киеве же будет сухо.
Ветер переменных направлений ослабнет до 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 августа - прогноз по городам Уркаины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, ливень.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, жождь с грозой.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
В Тернополе 9 августа ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +25°, небольшая облачность, дождь, возможна гроза.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 9 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +18°...+31°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.