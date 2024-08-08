Осадков в столице 9 августа не будет.

В пятницу, 9 августа, киевлян ждет один из самых теплых дней недели - воздух в столице прогреется до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +18°...+19°, а днем столбики термометров покажут +27°...+28°. Ожидается практически безоблачная погода, небольшие осадки возможны только на территории Киевской области, в Киеве же будет сухо.

Ветер переменных направлений ослабнет до 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, 746-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 9 августа - прогноз по городам Уркаины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, жождь с грозой.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 9 августа ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +25°, небольшая облачность, дождь, возможна гроза.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 9 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

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