Осадков в Киеве 8 июля не будет.

В понедельник, 8 июля, в Киеве ожидается самый прохладный день недели, затем температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +23°, днем воздух прогреется до +29°...+30°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 8 июля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 8 июля ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +16°...+30°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+29°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +34°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+32°.

В Одессе 8 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +38°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +39°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +37°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +33°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +22°...+36°.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.

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