В четверг, 5 сентября, погода порадует киевлян летним теплом. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +19°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 750-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 5 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Тернополе 5 сентября ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +30°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°.
В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, гроза.
В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+29°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.