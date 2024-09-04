Осадков в столице 5 сентября не будет.

В четверг, 5 сентября, погода порадует киевлян летним теплом. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +19°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 750-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 5 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Тернополе 5 сентября ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°.

В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

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