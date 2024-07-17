Температура в Киеве снизится на 4 градуса.

В четверг, 18 июля, сильной жары в Киеве уже не ожидается. Температура снизится на 4 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночь еще будет очень теплой, +24°...+25°, а днем температура максимально повысится до +31°. Ожидается облачная погода с прояснениями, в течение дня дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 18 июля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 июля ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.

В Виннице завтра будет +22°...+31°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг ночью будет +23°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+29°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +26°, днем +33°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+36°.

В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +27°, днем +37°.

В Херсоне в четверг ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.

В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +37°.

В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +24°...+37°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +38°.

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