В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +28°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 11 августа будет дождливой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25.

Погода в Украине

Погода в Украине 11 августа будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

Погода в Украине на 11 августа / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото: ua.depositphotos.com

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.

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