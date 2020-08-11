В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +28°
В столице сегодня будет тепло.
Погода в Киеве 11 августа будет дождливой, температура днем до +28°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25.
Погода в Украине
Погода в Украине 11 августа будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+28°... +15°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+27°... +11°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+27°... +17°