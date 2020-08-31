В Киеве завтра температура до +31°, без осадков

17:00, 31 августа 2020
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В столице завтра будет жарко.

Погода в Киеве завтра будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве завтра будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 1 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:43.

По народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

Погода в Украине

Во вторник, 1 сентября, в Украине практически без осадков, температура днем местами поднимется до +35°.

На этой неделе по всей Украине ожидается жаркая погода, в западных областях местами пройдут дожди. 

В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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