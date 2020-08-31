В Киеве завтра температура до +31°, без осадков
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 1 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:43.
По народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.
Погода в Украине
Во вторник, 1 сентября, в Украине практически без осадков, температура днем местами поднимется до +35°.
На этой неделе по всей Украине ожидается жаркая погода, в западных областях местами пройдут дожди.
В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
- Винница+33°... +18°
- Днепр+35°... +17°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+34°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +15°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+29°... +14°
- Львов+28°... +13°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+31°... +14°
- Симферополь+33°... +15°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+32°... +14°
- Харьков+33°... +14°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+33°... +16°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+30°... +15°
- Черновцы+33°... +16°