На севере страны при снижении температуры ожидается мокрый снег.

На Рождество, 25 декабря, погода в Украине будесь теплой и мокрой. Температура по всей стране будет "плюсовой". Также практически повсеместно ожидаются дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. В волынской, Ривненской и Хмельницкой областях столбики термометров покажут +2°...+3°, а вот на остальной территории воздух прогреется до +5°...+7°. Ожидается преимущественно пасмурная погода. На Львовщине и Ривненщине - небольшая облачность. Также в большинстве областей покапают небольшие дожди. В Тернополе и Черновцах вероятность осадков ниже.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Столбики термометров здесь покажут всего +2°. Буде пасмурно, повсеместно ожидаются дожди, а при снижении температуры - мокрый снег.

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В центральных областях ожидается от +2° до +6°. Пасмурно, повсеместно дожди, местами - сильные.

На востоке воздух прогреется до +3°...+4°. В Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями, сухо. На остальной территории будет пасмурно и мокро.

Жителей юга Украины ждет температура около +6°. Здесь также будет пасмурно и дождливо.

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