Люди вынуждены спасаться на крышах собственных домов.

Два человека погибли и тысячи эвакуированы из-за наводнения на севере Италии. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти предупреждают, что худшее может быть еще впереди, ведь осадки продолжаются.

Как сообщается, несколько человек пропали без вести, но точное число власти Италии пока назвать не могут. По данным некоторых СМИ, пропали минимум четыре человека.

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Как сообщается, реки начали выходить из берегов. Люди вынуждены спасаться от воды на крышах зданий, откуда из потом забирают спасатели на вертолетах и резиновых лодках.

По данным агентства, в последнее время погодные катастрофы в Италии участились. Проливные дожди на севере страны последовали за неделями засухи, высушившей землю, снизившей ее способность поглощать воду и усугубившей воздействие наводнений.

Европу ждет суровое лето - прогноз ученых

Европа в этом году столкнется с невероятно жарким летом и засухами. По прогнозам, под наиболее сильным ударом окажется южная часть континента.

На данный момент тяжелая ситуация сложилась в Испании. Ученые предполагают, что засуха в стране только ухудшится.

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