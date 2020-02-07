В Польше произошло землетрясение: погиб шахтер, есть раненые

Во время землетрясения шахтеры находились под землей.

В результате землетрясения на шахте погиб один человек / Фото: facebook, ZZPD Rudna

В Польше произошло землетрясение на шахте, в результате которого один человек погиб, четверо пострадало.

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ЧП произошло на шахте Rudna в Полковице, передает "Польское радио".

Как сообщается, эпицентр землетрясения залегал на глубине примерно 1100 метров. В это время под землей находились шахтеры.

В результате землетрясения погиб 35-летний шахтер, еще четверо были травмированы. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы. Погибший сотрудник шахты был жителем Люблина.