В Польше произошло землетрясение: погиб шахтер, есть раненые
Во время землетрясения шахтеры находились под землей.
В Польше произошло землетрясение на шахте, в результате которого один человек погиб, четверо пострадало.
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ЧП произошло на шахте Rudna в Полковице, передает "Польское радио".
Как сообщается, эпицентр землетрясения залегал на глубине примерно 1100 метров. В это время под землей находились шахтеры.
В результате землетрясения погиб 35-летний шахтер, еще четверо были травмированы. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы. Погибший сотрудник шахты был жителем Люблина.
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