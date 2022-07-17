УНИАН сделал подборку стильных образов.

Этим летом на пике популярности принт зебра. Он выглядит достаточно ярко, стильно и по-новому. Он пришел на замену гусиной лапке, тай-дай и многим другим, которые в последнее время уже приелись.

Вещи с этим принтом будут идеально сочетаться с такими цветами как зеленый, оранжевый и розовый. В таких образах вы будете выглядеть очень ярко и воздушно.

Если же вам хочется легкой строгости для работы в офисе, например, тогда лучше сочетать принт зебру с денимом, черными жакетами и кожаными вещами.

При этом важно помнить, что в данном случае не стоит комбинировать несколько разных принтов, иначе вы рискуете сделать свой образ максимально безвкусным.

Также не лишним будет использование стильные аксессуаров, которые только подчеркнут вашу индивидуальность.

Напомним, ранее были названы топ-5 стильных и модных свитеров на лето.

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