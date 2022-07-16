Некоторые из них можно носить летом, если похолодало. Другие подойдут на осень.

Названы модные модели свитеров 2022, которые точно подчеркнут ваш вкус. Некоторые менее теплые из них можно носить уже сейчас, если слегка похолодало. Другие же станут отличным решением на осень.

Оверсайз с вырезом

Это базовая модель свитера, которая станет идеальным вариантом для повседневного образа. Он хорошо сочетается как с джинсами, так и с классическими брюками. Чтобы сделать вещь более универсальной, лучше при покупке отдавать предпочтение неброским пастельным тонам.

На пуговицах

Эта модель пришла в моду еще в прошлом сезоне. На удивление, отлично вошла как в повседневный стиль модниц, так и в классический. Такие свитера можно носить как базовые, так и укороченные.

Последние будут отлично выглядеть с низом с завышенной талией.

Из альпаки

Такие нежные и практические невесомые свитера женственно выглядят на любой фигуре.

Если их обыграть еще и удачными аксессуарами, ошеломляющий эффект обеспечен.

Вязаный с широкими рукавами

Такая модель оверсайз - фаворит. Она уже набирает популярности, а осенью 2022 года станет настоящим трендом. И это неудивительно, ведь модницы любят, когда красиво и удобно.

Свитер-платье

Когда-то много лет назад подобное решение уже было в моде. Как известно, мода циклична, поэтому теплые платья снова возвращаются. В этом сезоне стоит отдавать предпочтение однотонным базовым моделям, подчеркивать их поясками и другими аксессуарами.

Напомним, названы модели платья для женщин постарше, которые сейчас в тренде.

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