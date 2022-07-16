Названы модные модели свитеров 2022, которые точно подчеркнут ваш вкус. Некоторые менее теплые из них можно носить уже сейчас, если слегка похолодало. Другие же станут отличным решением на осень.
Оверсайз с вырезом
Это базовая модель свитера, которая станет идеальным вариантом для повседневного образа. Он хорошо сочетается как с джинсами, так и с классическими брюками. Чтобы сделать вещь более универсальной, лучше при покупке отдавать предпочтение неброским пастельным тонам.
На пуговицах
Эта модель пришла в моду еще в прошлом сезоне. На удивление, отлично вошла как в повседневный стиль модниц, так и в классический. Такие свитера можно носить как базовые, так и укороченные.
Последние будут отлично выглядеть с низом с завышенной талией.
Из альпаки
Такие нежные и практические невесомые свитера женственно выглядят на любой фигуре.
Если их обыграть еще и удачными аксессуарами, ошеломляющий эффект обеспечен.
Вязаный с широкими рукавами
Такая модель оверсайз - фаворит. Она уже набирает популярности, а осенью 2022 года станет настоящим трендом. И это неудивительно, ведь модницы любят, когда красиво и удобно.
Свитер-платье
Когда-то много лет назад подобное решение уже было в моде. Как известно, мода циклична, поэтому теплые платья снова возвращаются. В этом сезоне стоит отдавать предпочтение однотонным базовым моделям, подчеркивать их поясками и другими аксессуарами.
Напомним, названы модели платья для женщин постарше, которые сейчас в тренде.