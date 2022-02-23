По словам специалиста, при покрытии шеллаком в ноготь может попасть инфекция.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, мастера маникюра перед покрытием ногтей шеллаком спиливают верхний слой ногтя. В результате он разрушается, и в ногтевую пластину может попасть инфекция.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Во время процедуры ноготь становится пористым, и любая инфекция легко попадает в ногтевую пластину и поражает ее", - сказала врач.

Также она добавила, что к ней часто приходят пациенты с грибком, а также с поражением кожи рук. По ее словам, ультрафиолетовая лампа может вызывать термический ожог рук.

Читайте такжеНазван простой способ спасти сломанный ноготь (видео)Галлямова отметила и то, что частое нанесение гель-лака приводит к отслоению ногтевой пластины.

"Ноготь на руках отрастает за пять-шесть месяцев. Это время нужно, чтобы ногтевая пластина полностью отросла и восстановилась", - подытожила специалист.

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