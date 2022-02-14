Весной этого года в моде будет минимализм и постепенное возвращение к классике.

Через несколько недель наступит весна, поэтому уже пора постепенно переходить с зимних вариантов маникюра на что-то более свежее и яркое. УНИАН приготовил для вас подборку из 10 идей для маникюра, которые будут актуальны в предстоящем сезоне.

Благородный синий

Глубокий синий цвет практически никогда не выходит из моды, так как он идеально подходит под практически любой образ, дополняет как холодные, так и теплые тона. Весной 2022 года в маникюре будет особенно актуально не только насыщенно синее покрытие, но и васильковое или голубое цветовое решение. Это объясняется еще и тем, что 2022 год – это год Голубого тигра, поэтому синий и его оттенки будут особенно популярными и подходящими.

Оттенки золота

Многие модницы считают, что золотой цвет на ногтях - на любителя, и может быть не всегда уместным решением. И именно этой весной стоит обратить внимание на золотой цвет, выбирая себе дизайн ногтей.

По информации института цвета Pantone, в 2022 году должны царить оттенки, приносящие нам радость. После холодной зимы золото будет идеальным решением. Также стилисты советуют обратить внимание на желтые, бронзовые, светло-оранжевые оттенки, ведь они всегда выглядят элегантно и богато.

Желтый

Желтый цвет - это цвет свежести. Он символизирует в том числе и свежесть после зимы. Психологи отмечают, что наличие желтых элементов гардероба или аксессуаров благоприятно влияет на настроение человека, поэтому встретить весну с желтым маникюром - это будет современное и стильное решение в 2022.

Цветной френч

Правду говорят о том, что новое - это хорошо забытое старое. Френч - это пусть и вечно актуальная классика, но все же многим приедается. Почему бы не разбавить привычный французский маникюр весенними оттенками? Тем более, в 2022 году в сезоне весна-лето это будет в тренде. Интересным решением будет комбинация желтого с другими весенними оттенками.

Флористические мотивы

Весна - это время, когда природа оживает и расцветает, поэтому флористические мотивы на ногтях станут стильным и уместным решением.

Стильная геометрия

Уже несколько сезонов из моды не выходят ровные линии, геометрические фигуры и абстракции. Сезон весна 2022 - не исключение. Если хотите казаться стильной и современной, то вот вам несколько идей для такого маникюра.

Монохромный

Если золотой для вас - слишком яркий, а френч - слишком простой, то можно выбрать что-то среднее. В таком дизайне все ногти красят разными оттенками одного цвета с плавным переходом между оттенками. Очень актуальный дизайн для этого года. Главное - удачно подобрать цвета. Можно использовать серый и оттенки, а можно взять что-то более свежее. Например, желтый, голубой или бежевый с оттенками.

Блестящие нотки

Конечно, блеск и салюты - это атрибутика новогодних праздников, однако весной 2022 также не стоит забывать о том, что можно быть яркой. Предлагаем рассмотреть варианты дизайнов ногтей с глиттером и сияющей втиркой. К слову, в данном ключе можно использовать еще один несомненный тренд 2022 года - это светоотражающее покрытие на ногтях.

Блестки на одном ногте

Такой вариант также можно считать классическим, однако в этом сезоне он будет популярен за счет правильного подбора цвета - можно использовать голубой, синий, зеленый или коричневый, один ноготь в тон выделить блестками. Данный дизайн будет выглядеть элегантно и стильно под любой ваш образ.

Матовый маникюр

Матовый маникюр всегда выглядит интересно. Вы можете выбрать любой понравившийся цвет, ведь дополнив его цветочным узором, и сделав матовое покрытие, это будет выглядеть стильно.

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