Эти вещи точно должны быть в вашем гардеробе, если вы хотите выглядеть изящно и стильно.

Стиль французских женщин в настоящее время вызывает восхищение во всем мире. Он на протяжении многих лет остается минималистичным, элегантным и непринужденным. Они предпочитают носить простые, но качественные и хорошо сшитые вещи.

Французские женщины часто выбирают нейтральные тона и классические цвета, такие как черный, белый, серый, бежевый и нежные пастельные оттенки. В гардеробе французской женщины обязательно присутствуют классические предметы одежды, такие как белая рубашка, черные брюки, простые блузки, джинсы с высокой посадкой и прочая "база". Рассказываем, что должно быть у вас, если вы хотите повторять в своем повседневном стиле французскую моду.

Полосатая футболка

Это одна из наиболее узнаваемых черт французского стиля. Футболки с горизонтальными полосками отлично сочетаются с джинсами, юбками и блейзерами. Такой элемент одежды можно носить каждый день, сочетая его с джинсами, брюками. Полосатая футболка подойдет под пиджак, пальто, кардиган и т.п.

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Классический тренч

Тренч является иконическим элементом французского стиля. Этот стильный и практичный плащ можно носить как повседневную верхнюю одежду. Конечно, в последнее время появилось очень много шуток о бежевом тренче, который есть едва ли не у каждой модницы, но помимо бежевого есть еще множество базовых оттенков.

Простая блузка

Французские женщины обычно предпочитают носить простые, но изящные блузки. Они могут быть однотонными или с нежным принтом. Блузка, как правило, не должна быть слишком яркой, прозрачной или иметь массивные заметные рисунки.

Черные брюки

Черные брюки являются основой гардероба французской женщины. Они могут быть выполнены в различных стилях, от классических прямых брюк до более современных трансформированных моделей.

Маленькое черное платье

Этот классический элемент гардероба идеально подходит для особых случаев и вечерних мероприятий. Маленькое черное платье должно быть простым, но элегантным. При желании, его можно подчеркнуть аксессуарами, о которых мы расскажем чуть позже.

Балетки

Французские женщины обычно предпочитают комфортную обувь, и балетки идеально вписываются в их стиль. Они могут быть классическими черными или в нежных пастельных оттенках. Балетки - идеальное решение на каждый день. Они изящные, удобные, и сегодня их моделей настолько много, что каждая найдет что-нибудь себе по душе.

Шарф

Шарфы являются важным аксессуаром для создания стильного образа. Французские женщины предпочитают носить шарфы различных размеров и материалов в любое время года, чтобы придать своему наряду особую нотку.

Минималистичные аксессуары

Минимализм - ваше все. Точнее не ваше, а французского стиля. Но если вы мечтаете его повторить, вам придется следовать этим правилом. Это может быть тонкое кольцо, нежные серьги, тонкий браслет или подвеска. Они обычно выбирают украшения из золота или серебра с небольшими драгоценными или полудрагоценными камнями.

Напомним, названы 5 вещей из женского гардероба, которые "убивают" сексуальность.

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