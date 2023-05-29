Не стоит их носить, если вы хотите продемонстрировать свою фигуру и формы.

Рассказываем, какие вещи из женского гардероба "убивают" сексуальность. Их лучше не носить, особенно в летнее время, если вы хотите продемонстрировать свою женственность, изящность и фигуру.

Свитшот

Да, свитшот - это удобная оверсайз-одежда, при помощи которой можно легко спрятать все изъяны фигуры, но выглядит она совсем не привлекательно. В целом, спортивный стиль - это то, где нужно тщательно подбирать одежду, чтобы не выглядеть по-мужски.

Свитшот скрывает очертание фигуры, талию, делает плечи и руки более объемными, а свитшоты с типичным вырезом под шеей еще и могут визуально придавать объем щекам.

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Халат

Халат - это удобная вещь для дома. Как правило, женщины покупают домой любой халат под предлогом "лишь бы он был удобным". Но на самом деле если это какой-то слишком объемный халат, да еще и "бабушкиными" узорами - это вовсе не то, что нужно для повышения своей сексуальности. Исключением являются шелковые легкие халатики с кружевами.

Леопардовые лосины

Это мало того, что антитренд, так еще и "убивает" влечение мужчин к женщинам. Выглядят они несуразно. Учитывая то, что они давно стали предметом насмешек, стоит избегать их в своем гардеробе даже если у вас есть очень удобные, качественные лосины, которые жалко выбросить.

Джинсовая юбка в пол

Несмотря на то, что джинсовые юбки возвращаются в моду, подобная одежда делает силуэт более грубым, еще и коварно прибавляет несколько кг. Если очень хочется надеть джинсовую юбку, то стоит отдавать предпочтение более коротким вариантам, и обязательно следить за тем, чтобы они не "округляли" талию.

Мешковатое платье

Если вы специально выбираете платье так, чтобы оно скрыло ваши недостатки, важно следить за тем, чтобы оно еще больше их не подчеркивало. Да, так случается, особенно, если женщина обладает нестандартными пропорциями. Любая мешковатая одежда отпугивает мужчин, ведь она нередко выглядит несуразно. При выборе платьев лучше отдавать предпочтения приталенным вариантам.

Напомним, названы главные секреты макияжа для брюнеток.

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