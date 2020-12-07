Ежедневно должно выпадать около ста волос.

Все девушки когда-то сталкивались с проблемой выпадения волос. Но эту проблему можно решить.

Об этом рассказала трихолог Лариса Пономаренко в эксклюзивном интервью УНИАН.

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По словам специалиста, зимой может наблюдаться значительное выпадение волос, так как холода влияют не самым лучшим образом на кожу головы. При этом бороться с этой проблемой в домашних условиях крайне сложно. Лучше обратиться к специалисту.

"Самое правильное решение - это обратиться к трихологу. Волосы никогда не выпадают просто так. Врач поможет вам найти причину и решить проблему", - сказала Лариса.

Также она добавила, что норма выпадения - это около ста волос в день. Кроме того, эту проблему можно постараться предотвратить - прием витаминов, сбалансированное питание и правильный уход.

"Витамины нужно принимать при их недостатках. Многие рекомендуют принимать, например, витамин Д зимой. Это логично, но перед приемом обязательно нужно сдать анализ крови на витамин Д. От показателей зависит дозировка приема. Переизбыток этого витамина опасен", - добавила Пономаренко.

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Автор: Диана Могилевич