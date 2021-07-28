На конкурсе нет дефиле в купальниках. Но эти женщины точно знают чем надо брать публику.

В американском штате Техас прошел ежегодный конкурс зрелой красоты, всем участницам которого более 60 лет.

В этом году самой старшей участнице конкурса 75 лет. Конкурсантки соревнуются, чтобы доказать, что возраст не помеха для получения титула самой красивой.

"Женщины старшего возраста имеют тенденцию терять свой голос. Нас недооценивают, потому что мы не такие оживленные, не такие энергичные. Я думаю - это огромная ошибка", - говорит участница Кимберли Геди.

Кимберли - учительница фортепиано и бабушка семи внуков. Когда-то возраст очень пугал женщину. Однако теперь говорит, что полностью переосмыслила видение себя. А несколько лет назад она решилась снова пойти под венец.

"В 40 я думала, что 60 - это смертный приговор. Но теперь я проживаю лучшую часть своей жизни. Моя красота - в моих морщинах", - отмечает женщина.

На конкурсе нет дефиле в купальниках. Но эти женщины точно знают чем надо брать публику. Их энергии и энтузиазму могут позавидовать младшие конкурсантки.

Одна из бывших победительниц уверяет, что секреты красоты не сложные. "Берегите себя и старайтесь не налегать на спиртное, хорошо высыпайтесь и будьте активными. А еще служите другим, это может принести больше радости, чем что-либо другое", - советует обладательница титула "Зрелая красота" 2011 года Дебби Кэрол Бойз.

Победительницу жюри выбирало не за красоту, а за особый шарм и харизму, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Иван Бойко