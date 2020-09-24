Всего было 16 участниц.

В Украине выбрали Mrs. Ukraine International. Девушка будет представлять нашу страну в Соединенных Штатах Америке на международном конкурсе в 2021 году.

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Всего было 16 участниц. Главным критериям было то, что все девушки должны быть замужем, иметь детей и успешную карьеру. Выбирали среди женщин 25 до 50 лет. Судьи конкурса отметили, что все участницы уже чего-то достигли в этой жизни.

Политик Сергей Тимченко пришел поддержать свою жену Наталью. Говорит, прошла нелегкий путь, чтобы оказаться на этой сцене. "Модель во Франции, США, Италии, а затем я ее забрал и живу с ней счастливо", - говорит мужчина.

Интересно, что девушки не дефилировали в купальниках. Этот конкурс заменили на спортивный. Также от девушек не требовалась "натуральность". То есть они могли быть с накаченными губами, увеличенной грудью и так далее.

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Автор: УНИАН