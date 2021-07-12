12 июля Вероника Дидусенко отмечает свой день рождения.

Сегодня, 12 июля, украинской модели Веронике Дидусенко исполнилось 26 лет.

Широкую популярность и узнаваемость Вероника обрела во время участия в конкурсе "Мисс Украина 2018". Там она заняла первое место, однако была дисквалифицирована из-за того, что у неё есть сын. С 2018 года Вероника ведет международную кампанию #righttobeamother. Цель кампании — заставить крупнейшие в мире конкурсы красоты пересмотреть свои правила, запрещающие матерям, замужним и разведенным женщинам в них участвовать.

Кроме борьбы за равенство женщин, Вероника много внимания уделяет и своему стилю. Так, ее вкусу можно только позавидовать. Поэтому в честь дня рождения Дидусенко мы делимся с вами ее самыми стильными образами.

В честь праздника "Мисс Украина" поделилась в своем Instagram снимком из новой фотосессии. На фото Вероника позирует в белом оверсайз-костюме с брюками-клёш. Волосы девушки уложены назад, а на ногах нет обуви.

"С днем рождения меня. Горжусь быть собой. Хотя это было непросто", - подписала пост именинница.

Веронику часто приглашают принять участие в показах, как Украинской недели моды, так и за границей. На Ukrainian Fashion Week 2020 Дидусенко закрывала показ Arutiunova в роскошном бежевом платье-кейпе, расшитом камнями. Широкий пояс в тон наряда подчеркнул тонкую талию, а небольшой разрез спереди платья оголил ее стройные ноги.

Вероника Дидусенко — одна из немногих, кто получила приглашение на Milan Fashion Week 2020. За неполный месяц пребывания в Италии, украинка успела поработать со многими модными брендами, и особое удовольствие получила работая с популярным итальянским брендом Galla. На снимках для рекламной кампании Вероника позирует в джинсовых шортах, на которых, вместо ремня повязан цветной платок. Базовый топ нежно-розового цвета отлично сочетается с ярким кардиганом, а дополняет образ шляпа с цветными подтеками и стильные аксессуары.

Даже на отдыхе модель предпочитает одеваться стильно, но сочетает это с комфортом. Так, для ужина во время отпуска, Вероника выбрала черное миди-платье, с вырезами по бокам, которые подчеркивают её тонкую талию. На ноги девушка обула черные сандалии с белой массивной подошвой.

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Автор: Диана Могилевич