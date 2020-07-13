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Топ-бандо: с чем носить тренд этого сезона

12:35, 13 июля 2020
Красота и стиль
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Топ-бандо / фото bazaar

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Сейчас же он вернулся к своей популярности. Похожие топы есть в коллекциях Givenchy, A.W.A.K.E., Alberta Ferretti и других брендов.

Топ-бандо можно носить как под джинсы, так и под спортивные штаны. Также он хорошо сочетается с юбками. В принципе выглядит он просто, но со вкусом. А чтобы добавить уникальности образу можно поиграть с принтами. Мы подобрали для вас несколько вариантов, как разнообразить образы с помощью топа.

Как сообщал УНИАН, названа одежда, которая должна быть в шкафу этим летом.

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