Одежда, которая должна быть в шкафу этим летом

Одежда должна быть модной и удобной.

Одежда должна быть, в первую очередь, комфортной. При этом она должна быть модной и трендовой. Это важно для девушек, которые всегда хотят быть в центре внимания. Мы составили для вас список вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом.

Читайте такжеСветлана Лобода засветила самый модный купальник 2020

Кроп-топ

Это незаменимая вещь этого лета. Кроп-топ - это что-то среднее между футболкой и топиком. Проще говоря, это укороченная футболка. Эта вещь подходит как под спортивные штаны, так и под классические костюмы.

Костюм

Брючные костюмы сейчас в тренде. Они подходят как для деловых встреч, так и для прогулок. Лучше выбирать костюмы нежных оттенков. Например, сейчас в моде лавандовый цвет. Или отдайте предпочтение костюмам в клетку или горох.

Комбинация

Это платье, которое можно надеть как под кеды, так и под лодочки или босоножки. Также его можно надеть под рубашку, чтобы сделать "лук" более оригинальным. Комбинация всегда смотрится сексуально, изысканно и стильно.

Как сообщал УНИАН, модный дом Balmain устроил показ на барже.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram