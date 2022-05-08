У большинства людей сегодня есть хотя бы одна из этих вещей.

В военное время появилось очень много специфической одежды, которую потом адаптировали и стали применять в обычной жизни. Некоторые вещи популярны до сих пор.

Куртка M-65

Во времена Второй мировой войны куртка М-65 применялась в операции по десантированию американских парашютистов под Арнемом. Изначально она использовалась как "полевая куртка для холодной погоды", и базово была создана в оливковом цвете. Позднее ее доработали, изменили некоторые детали конструкции и расширили цветовую гамму. Сегодня она применяется в армиях мира, а также является элементом гражданского стиля милитари.

Куртка А-2

Данный тип куртки пришел к нам из американских ВВС времен Второй Мировой. Тогда она была символом и оберегом для каждого пилота - когда его повышали по службе, то добавлялись нашивки и отличительные знаки.

Стоит отметить, что каждая куртка А-2 была по-своему уникальна - на спине рисовали не просто рисунки, а целые карты, изображая свои летные машины.

Такая куртка была не только красивой, но и практичной, ведь в подкладку вшивались карты местности, где проводилась операция. Сегодня ее оформление немного изменилось, однако куртка типа А-2 является довольно актуальным элементом как мужского, так и женского гардероба.

Берцы

Высокие армейские ботинки на шнурках появились в Америке в конце 50-х годов ХХ века. Тогда их цель была одна - избавить бойцов от травм голеностопа, которые те часто получали при приземлении. Поэтому были созданы чёрные кожаные ботинки с толстой подошвой с глубоким протектором, которые успешно защищали ступню и голень от протыканий, ушибов, порезов и других травм. Сейчас берцы - это довольно популярная обувь и среди мужчин, и среди женщин.

Напомним, свитшоты и худи на весну: названы самые крутые модели 2022.

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