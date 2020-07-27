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Тот-10 самых впечатляющих летних свадебных платьев

14:09, 27 июля 2020
Красота и стиль
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Свадебное платье / depositphotos.com

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Мы подобрали топ-10 свадебных платьев, которые сразят всех наповал.

Белый цвет, длина в пол, пышные фасоны, стиль ампир или облегающая "русалка" - все это дизайнеры обыграли и создали невероятные платья. Не забывайте и о том, что каждый сезон появляется какая-то новая деталь, которая становиться популярной. Поэтому и их дизайнеры успевают внедрять в наряды.

Сейчас в тренде кружево, перья, накидки и кейпы, платья с рукавами. А также не стоит забывать и о брючном костюме, который выделит вас среди всех невест в ЗАГСе. 

Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебное платье / instagram.com/crystalsalon.kyiv
Свадебный костюм / instagram.com/crystalsalon.kyiv

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