Тот-10 самых впечатляющих летних свадебных платьев

Свадебное платье должно быть изысканным и впечатляющим.

Свадьба - это всегда волнующий день. Самые главные люди на этом торжестве - жених и невеста. Именно на них приковано все внимание.

Читайте такжеБудь сексуальной: почему у вас обязательно должна быть комбинация

Мы подобрали топ-10 свадебных платьев, которые сразят всех наповал.

Белый цвет, длина в пол, пышные фасоны, стиль ампир или облегающая "русалка" - все это дизайнеры обыграли и создали невероятные платья. Не забывайте и о том, что каждый сезон появляется какая-то новая деталь, которая становиться популярной. Поэтому и их дизайнеры успевают внедрять в наряды.

Сейчас в тренде кружево, перья, накидки и кейпы, платья с рукавами. А также не стоит забывать и о брючном костюме, который выделит вас среди всех невест в ЗАГСе.

Как сообщал УНИАН, назван самый модный домашний "лук", который сразит всех наповал.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram