Самый модный домашний "лук", который сразит всех наповал

Домашняя одежда может быть сексуальной и комфортной одновременно.

Домашняя одежда должна быть не только комфортной, но и привлекательной. Конечно, в первую очередь нужно быть красивыми для самих себя, но и давайте не забывать о мужчинах, которые рядом с нами. Ведь так важно всегда оставаться для них привлекательными.

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В этом сезоне самым модным цветом оказался лавандовый и все его оттенки. Этот нежный, чувственный, глубокий и в то же время сочный цвет никого не оставит равнодушным.

Для домашнего "лука" предлагаем вам обратить внимание на шорты с широкой резинкой и такой трендовый кроп-топ. Такой наряд подчеркнет ваши красивые голени и руки, а также и ваш подтянутый пресс. В целом такой образ выглядит очень сексуально и модно. Такой "лук" придет на замену растянутым футболкам, старым пижамам и прочему, что уже давно не в тренде.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала трендовую вещь этого сезона.

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