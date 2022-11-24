Выбрав эти варианты, вы затмите всех окружающих.

Украинский стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, что надеть на празднование Нового 2023 года, чтобы выглядеть актуально и ярко. Конечно, в первую очередь нужно "надеть" улыбку на лицо, несмотря на все, что происходит в стране.

А если вы хотите сразить всех наповал, то присмотритесь к трендовым вещам актуальных оттенков, таких как "жидкое" серебро и золото.

"Чтобы было тепло, надевайте трикотажные вещи хорошего качества. Также круто будут смотреться вещи из сетки. Они, конечно, не очень практичные, так как не сохраняют тепло, но выглядят очень стильно. И обратите внимание на платки. Он может быть большим, как плед, а может быть тоненьким и маленьким, как мужской галстук. В любом случае это будет очень актуально", - сказал Попов.

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Также можно обратить внимание на неоновые цвета, такие как зеленый или желтый. По его словам, неоновые вещи были очень популярными в прошлом году, в этом они модифицируются.

"Например, Balenciaga выпустила пуховик, который впитывает свет днем, а ночью начинает светиться. Это действительно очень интересная и экологичная задумка. Чтобы вас было видно даже в темноте, выбирайте ярко-зеленый цвет, желтый. Возьмите светоотражающие элементы, которые можно надеть на руку, ногу или сумку", - добавил стилист.

Напомним, какие пуховики в моде 2022-2023.

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