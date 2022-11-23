К выбору верхней одежды стоит подойти со всей серьезностью.

Правильно выбрать верхнюю одежду на зиму - это уже залог успеха создания стильного образа. Стоит обращать внимание не только на практичность пуховика, но и на его актуальность в новом сезоне 2022-2023.

УНИАН рассказывает, какие пуховики будут в моде этой зимой.

Пуховик длины макси

Такой вариант верхней одежды не только модно выглядит, но и позволит вам согреться в самые лютые морозы. Он прикроет все части вашего тела, не позволив холоду проникнуть под него. Сочетать такой пуховик можно с утепленными кроссовками или ботинками.

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Пуховик в стиле оверсайз

Если вам не по душе длинные пуховики, присмотритесь к коротеньким. Однако в данном случае выбирать модели в стиле оверсайз с ремнем. Не думайте, что вы будете в нем как колобок, а наоборот пояс подчеркнет вашу талию и за счет этого визуально увеличит вашу зону декольте.

Пуховик с принтом

Вам может казаться, что пуховик с принтом выглядит по-детски, однако это совсем не так. Интересные принты могут разнообразить ваш образ, сделав его более современным и молодежным. Поверьте, с ним ваш образ заиграет новыми красками.

Пуховик с мехом

Наверняка среди девушек есть те, которые просто обожают меховые изделия. Однако стоит помнить, что мех на капюшоне выглядит уже совсем неактуально. Лучше заменить его на вставки на карманах, например, или на других зонах пуховика. Вот вам несколько стильных вариантов.

Напомним, какая шуба никогда не выйдет из моды.

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