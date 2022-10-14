Китаянки часто вызывают зависть у западных женщин, ведь их внешний вид воистину восторгает.

Мудрость женщин Древнего Китая заключается в том, чтобы умереть молодой и как можно позже. Поэтому не странно, что китаянки очень тщательно следят за своим внешним видом, делая все возможное для того, чтобы выглядеть свежими и здоровыми.

Ранее УНИАН назвал секреты красоты египетских цариц, которые вы должны попробовать, а сегодня вы узнаете, как китаянкам удается оставаться вечно молодыми.

Белая кожа

В Древнем Китае считали, что белая кожа - это признак "дорогой" и роскошной женщины, поэтому те, кто хотели быть в числе высокопоставленных людей, старались избегать солнца. К тому же в программе "Мир наизнанку" ведущий Дмитрий Комаров рассказывал, что миллионеры чаще всего берут в жены женщин именно с белой кожей. Вот такой у них культ.

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Чай вместо кофе

Опять-таки китаянки много внимания уделяют своей коже, а, как известно, на ее вид влияет рацион питания. Эти женщины не употребляют кофе и шоколад, отдавая предпочтение белым жидкостям и чаю. Также они часто едят овощи и фрукты, зелень, бобовые, сыр, устраивают себе детокс дни.

Никакого сахара

Китаянки исключают из своего рациона сахар, так как он может провоцировать ожирение и сыпь на коже. Так как чистая белая кожа - это главный козырь китайских женщин, они готовы на все, чтобы сохранить ее в таком виде. Интересно, что местные кондитеры уже приловчились готовить десерты без сахара.

Борьба с морщинами

Западные женщины борются с морщинами с помощью коллагенов и ботокса. Но китаянки уверяют, что есть более действенный и бесплатный способ - сохранение полного спокойствия. Они говорят, что наше внутреннее состояние напрямую влияет на внешний вид. Чем больше вы переживаете, чем больше нервничаете - тем больше ухудшается ваш облик.

Режим дня

Оказывается, что женщины Древнего Китая соблюдали правило "Кто рано встает - тому Бог дает". Китаянки очень рано просыпаются, делают зарядку, пьют воду натощак, завтракают, занимаются своими делами, обедают, потом идут на послеобеденный сон, а затем продолжают работать. Вечер они проводят в спокойной атмосфере. Кроме того, они крайне редко смотрят телевизор, чтобы не испортить зрение.

Напомним, как женщинам одеваться зимой, чтобы выглядеть моложе.

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