Древнеегипетские царицы всегда отличались чистой кожей и шелковистыми волосами. УНИАН рассказывает, как добиться идеальной красоты, как у египтянок.

У каждой женщины есть эталон красоты - кумир, на которого она хотела бы быть похожей. Но оказывается, что наследовать можно не только современных красоток, но и древнеегипетских цариц, которые буквально восторгают своей привлекательной внешностью.

Ранее УНИАН рассказывал, как определить на самом деле красивого человека, а сейчас вы узнаете все секреты красоты Древнего Египта.

Косметика на масляной основе

Женщины Древнего Египта использовали косметику только на масляной основе, так как она помогала защитить кожу от солнца. Также косметика, в составе которой есть масло, освежит вашу кожу, увлажнит ее и подарит сияние.

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Молоко и мед для лица

Молоко осветляет кожу лица, а мед придает ей сияния. Клеопатра считала, что сочетание этих двух ингредиентов может значительно улучшить внешний вид вашего лица. Более того, эти компоненты идеально борятся с высыпаниями на коже, в том числе с акне.

Хна против перхоти

Один из секретов цариц Древнего Египта - использование хны против перхоти. Оказывается, что хна обладает противогрибковыми свойствами, которые позволят вам раз и навсегда забыть о шелушении кожи головы. А ваши волосы станут шелковистыми и ускориться темп их роста.

Не используйте дезодорант

Ароматизированная ванна вместо дезодоранта - еще один секрет красоты египетских цариц. Они считали, что прием ванны с аромамаслами поможет избежать неприятного запаха подмышками и не несет риска здоровью, а вот антиперспирант провоцирует появление бактерий.

Масла против морщин

Если вы были в Египте, то наверняка знаете, что в каждом местном магазинчике продаются разные масла. Многие из них позволят предотвратить появление морщин на лице, разгладить кожу, избавиться от высыпаний. Регулярное использование этих масел сделает вашу кожу здоровой и сияющей.

Ранее УНИАН назвал пять привычек, которые портят вашу кожу.

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