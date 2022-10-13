Стилисты рассказали, какая одежда должна быть в гардеробе модницы, чтобы подчеркнуть ее чувство стиля и омолодить.

Почти каждая женщина хочет выглядеть моложе своего истинного возраста. Сложно поспорить с тем, что многое зависит от нарядов. Рассказываем, что лучше носить этой осенью и зимой, чтобы выглядеть стильно, модно и молодежно.

Пиджак

Пиджак - это всегда хорошее решение. Вы должны понимать, что обтягивающие свитера и водолазки мало того, что давно уже вышли из моды, так еще и подчеркивают недостатки вашей фигуры, если такие имеются. Именно поэтому лучше выбирать слегка свободный гольф или рубашку, а поверх надевать пиджак. Он исправит недостатки фигуры в любом возрасте.

Головной убор

Лучше выбирать что-то классическое и универсальное. Например, такая черная шляпа подчеркнет вашу элегантность, чувство вкуса, стиль и умение подбирать вещи.

Видео дня

Несмотря на то, что у черных шляп очень широкая возможность сочетания с другой одеждой, лучше всего носить их под классику. Зимой мы можем говорить о черном пальто любой длины.

В таком случае черная шляпа вас визуально омолодит и подчеркнет вашу обознанность в нестареющих модных тенденциях.

Шарф

Такой аксессуар не просто согреет вас в холодную погоду, но и подчеркнет чувство стиля. Лучше выбирать такие объемные шарфы, которые визуально делают модель более худой и молодят.

Стилисты также отмечают, что для того, чтобы визуально казаться более молодой, важно носить комфортную одежду, которая бы скрывала возможные недостатки фигуры. В зрелом возрасте лучше избегать горизонтальной полоски, принтов в виде ромба, обтягивающих свитеров мелкой вязки, беретов, объемных пуховиков. Все это лучше навсегда выбросить со своего гардероба.

Напомним, как правильно накрасить глаза, чтобы выглядеть моложе.

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