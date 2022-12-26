Платья на Новый год 2023 / фото instagram.com

Многие модницы хотят на Новый год приобрести особое платье. Но чтобы чувствовать себя в нем комфортно и уверенно, нужно подбирать его в соответствии с модными тенденциями. Рассказываем, что в моде в этом году.

Платье в сетку на подкладке с объемными манжетами

Такой наряд средней длины - универсальный. Его могут носить женщины с любой фигурой, любой длиной волос и с любым ростом. Модные критики говорят, что для празднования нужно выбирать темные оттенки: темно-синий, темно-зеленый, коричневый, мокрый асфальт, черный.

Под такое платье лучше всего выбирать обувь в тон на среднем каблуке. 

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Платье на Новый год / фото instagram.com
Платье на Новый год / фото instagram.com

Бархатное платье 

Такое платье выглядит роскошно и дорого. Стилист советует также отдавать предпочтение темным оттенкам. 

Образ стоит дополнять украшениями очень осторожно. Например, к темно-зеленому, бордовому или черному цвету подойдут аксессуары из желтого золота, а к темно-синему или коричневому - из белого золота или серебра. Среднюю длину стоит подчеркивать каблуком. 

Платье на Новый год / фото instagram.com
Платье на Новый год / фото instagram.com
Платье на Новый год / фото instagram.com

Бандажное платье с объемными прозрачными рукавами

Идеальный выбор, чтобы подчеркнуть фигуру, декольте и длинные ноги. В таком платье ни одна модница не останется без внимания.

Такой наряд отлично выглядит самостоятельно, но его можно дополнить массивным колье или объемными сережками. 

Платье на Новый год / фото instagram.com
Платье на Новый год / фото instagram.com

Напомним, как выглядит девушка, которая сделала 17 операций, чтобы стать мультяшкой.

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