Рассказываем, какой наряд будет уместным на праздники в этом году.

Многие модницы хотят на Новый год приобрести особое платье. Но чтобы чувствовать себя в нем комфортно и уверенно, нужно подбирать его в соответствии с модными тенденциями. Рассказываем, что в моде в этом году.

Платье в сетку на подкладке с объемными манжетами

Такой наряд средней длины - универсальный. Его могут носить женщины с любой фигурой, любой длиной волос и с любым ростом. Модные критики говорят, что для празднования нужно выбирать темные оттенки: темно-синий, темно-зеленый, коричневый, мокрый асфальт, черный.

Под такое платье лучше всего выбирать обувь в тон на среднем каблуке.

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Бархатное платье

Такое платье выглядит роскошно и дорого. Стилист советует также отдавать предпочтение темным оттенкам.

Образ стоит дополнять украшениями очень осторожно. Например, к темно-зеленому, бордовому или черному цвету подойдут аксессуары из желтого золота, а к темно-синему или коричневому - из белого золота или серебра. Среднюю длину стоит подчеркивать каблуком.

Бандажное платье с объемными прозрачными рукавами

Идеальный выбор, чтобы подчеркнуть фигуру, декольте и длинные ноги. В таком платье ни одна модница не останется без внимания.

Такой наряд отлично выглядит самостоятельно, но его можно дополнить массивным колье или объемными сережками.

Напомним, как выглядит девушка, которая сделала 17 операций, чтобы стать мультяшкой.

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