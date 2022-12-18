Шведка Пикси Фокс сначала создала внешность, максимально приближенную к героине мультфильма, а потом решила выйти из этого облика. Результаты преображений ищите в материале.

На что только не пойдут люди, чтобы быть ближе к своим кумирам. Рассказываем потрясающую историю Пикси Фокс из Швеции, которая ложилась под нож пластического хирурга почти два десятка раз, чтобы быть похожей на мультяшку.

Так, сначала она стремилась быть похожей на Джессику Рэббит (мультяшный персонаж Гэри Вульфа). Однако затем она делала пародии на русалочку Ариэль.

Для того, чтобы достичь идеального результата, Фокс уменьшила талию, удалила шесть ребер, увеличила грудь и губы. В сумме она сделала 17 пластических операций, но это едва не стоило ей жизни.

Видео дня

Своими достижениями Пикси делится в Instagram-блоге. Вот что она говорила, когда хотела создать мультяшный облик:

"Эти герои мультфильмов олицетворяют идеализацию женского тела. Я хочу иметь тонкую талию, задницу, большую грудь, большие глаза и действительно красивое лицо. Удаление ребер было еще одним шагом к достижению этого идеала".

Реакция соцсетей

Некоторые поклонники в восторге от ее преображений, но многие комментаторы пишут, что такое желание полностью "перекроить" себя у пластического хирурга - не совсем здоровое. Пользователи сети советуют Пикси Фокс обратиться к психотерапевту.

Пикси Фокс сейчас

Одна из операций девушки едва ли не стоила ей жизни, поэтому с изменениями во внешности та решила завязать. Как пишет Daily Mail, девушка в очередной раз легла под нож, чтобы добиться талии в 35 сантиметров, но что-то пошло не так. Пятичасовая операция едва не обернулась летальным исходом - шведка призналась, что после этого провела в коме неделю.

После этого случая Фокс на какое-то время пропала из соцсетей, а после частичного восстановления решила возвращать свое тело в прежнюю форму, но уже без помощи хирургов. Единственное, зачем она снова обращалась к врачам, - это уменьшение грудных имплантов и губ.

Вот как сейчас выглядит Пикси Фокс:

Напомним, как выглядит американка, сбросившая более 50 кг.

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