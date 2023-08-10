Первая леди выбирает для публичных мероприятий модные "луки".

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в онлайн-конференции с представителями крупной IT-компании. С ними она поговорила о всеукраинской программе ментального здоровья "Ти як?".

Для мероприятия она выбрала стильный "аутфит". Зеленская примерила модную рубашку с интересной деталью - двубортным воротничком и пуговицами.

Свой образ первая леди дополнила серьгами и кулоном. Сдержанные украшения удачно подчеркнули стиль Зеленской. Также она выровняла волосы и сделала асимметричный пробор.

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Для онлайн-конференции первая леди выбрала сдержанный макияж в пастельных тонах. Она накрасила губы матовым карандашом, а на веках Зеленской можно заметить немного теней в серо-коричневых оттенках.

В комментариях появилось немало комплиментов для первой леди. Пользователи пишут, что восхищаются стилем Зеленской. Также они отметили, что им понравилось слушать "подкаст" с ней. Комментаторы пишут:

"У меня были мурашки по коже на протяжении всей встречи! Спасибо за время с нами, полезные советы, невероятную важную инициативу, за поддержку и за ваше тепло, которое передавалось и через стриминг. Это очень актуальная тема для каждого из нас"

"Спасибо, госпожа Елена и уважаемые эксперты! Эта встреча навсегда в наших сердцах!"

"Стильная и невероятная, как всегда!".

Напомним, недавно Зеленская в модном образе произвела фурор среди жен дипломатов.

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