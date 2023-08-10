Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в онлайн-конференции с представителями крупной IT-компании. С ними она поговорила о всеукраинской программе ментального здоровья "Ти як?".
Для мероприятия она выбрала стильный "аутфит". Зеленская примерила модную рубашку с интересной деталью - двубортным воротничком и пуговицами.
Свой образ первая леди дополнила серьгами и кулоном. Сдержанные украшения удачно подчеркнули стиль Зеленской. Также она выровняла волосы и сделала асимметричный пробор.
Для онлайн-конференции первая леди выбрала сдержанный макияж в пастельных тонах. Она накрасила губы матовым карандашом, а на веках Зеленской можно заметить немного теней в серо-коричневых оттенках.
В комментариях появилось немало комплиментов для первой леди. Пользователи пишут, что восхищаются стилем Зеленской. Также они отметили, что им понравилось слушать "подкаст" с ней. Комментаторы пишут:
- "У меня были мурашки по коже на протяжении всей встречи! Спасибо за время с нами, полезные советы, невероятную важную инициативу, за поддержку и за ваше тепло, которое передавалось и через стриминг. Это очень актуальная тема для каждого из нас"
- "Спасибо, госпожа Елена и уважаемые эксперты! Эта встреча навсегда в наших сердцах!"
- "Стильная и невероятная, как всегда!".
Напомним, недавно Зеленская в модном образе произвела фурор среди жен дипломатов.